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В 2020 году в Ростовской области коронавирусом заразился 51 651 человек

В 2020 году в Ростовской области коронавирусом заразился 51 651 человек
За 2020 год на Дону ковидом заболел 51 651 человек. За день с 30 по 31 декабря заболевание подхватили еще 387 человек. Ростовская область - шестая среди регионов России по количеству зараженных.

Большая часть из них выздоровела: 42 108 дончан победили коронавирус. За день от инфекции вылечились 464 человека.

При этом показатель заболеваемости на Дону продолжает увеличиваться. Среди новых зараженных 174 человека - в возрасте от 46 до 65 лет, 106 - от 18 до 45, 90 пенсионеров и 17 детей.

Загруженность коечного фонда в Ростовской области из-за количества инфицированных приближается к критической отметке, поэтому власти региона в ближайшие месяцы развернут еще 355 ковидных коек.

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