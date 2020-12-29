В 2020 году в Ростовской области коронавирусом заразился 51 651 человек

За 2020 год на Дону ковидом заболел 51 651 человек. За день с 30 по 31 декабря заболевание подхватили еще 387 человек. Ростовская область - шестая среди регионов России по количеству зараженных.Большая часть из них выздоровела: 42 108 дончан победили коронавирус. За день от инфекции вылечились 464 человека.При этом показатель заболеваемости на Дону продолжает увеличиваться. Среди новых зараженных 174 человека - в возрасте от 46 до 65 лет, 106 - от 18 до 45, 90 пенсионеров и 17 детей.Загруженность коечного фонда в Ростовской области из-за количества инфицированных приближается к критической отметке, поэтому власти региона в ближайшие месяцы развернут еще 355 ковидных коек.