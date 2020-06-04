В 2020 году донскому комсомолу исполняется 100 лет

550 тысяч жителей Ростовской области числились в рядах организации.

6 июня со дня создания донского комсомола исполнилось 100 лет. Ростовская государственная филармония стала местом проведения первого съезда донского комсомола. Событие проходило с 6 по 9 июня 1920 года. В съезде участвовали 104 делегата, представлявших 5 000 членов организации.Донской комсомол являлся крупнейшим молодежным сообществом, играющим важную роль в жизни каждого его члена.550 тысяч жителей Ростовской области числились в рядах организации, из них 300 тысяч - жители столицы Дона.Огромное количество крупных партийных и государственных деятелей, военачальников, мастеров культуры и спорта в свое время являлись членами донского комсомола. Вот некоторые видные представители молодежной организации: Валентина Петренко — первый секретарь Ростовского областного комитета Коммунистического союза молодежи. 16 лет она проработала в Совете Федерации; Юрий Дергаусов — чрезвычайный и полномочный посол СССР, а после и Российской Федерации в Суринаме; Сергей Курдюмов — генерал-лейтенант таможенной службы в отставке; Валерий Евтеев — бывший заместитель министра экономики, торговли, международных и внешнеэкономических связей Администрации Ростовской области; Елена Кожухова — заместитель главы администрации Ростова-на-Дону по социальным вопросам.Немаловажную роль в развитии и становлении экономики Ростовской области сыграли ударные комсомольские стройки. Завод Ростсельмаш и Новочеркасский электровозостроительный завод — в довоенное время, а в середине 70-х годов — волгодонский «Атоммаш», завод тяжелого машиностроения.В честь столетия донского комсомола в 2020 году в Ростовской области планируются масштабные культурные, образовательные и молодежные мероприятия. Так, будет создана летопись комсомола Дона; организованы выставки на тему ударных комсомольских строек; пройдут классные часы, конкурсы, акции, встречи с молодежью. А ветеранов комсомола наградят за вклад в социально-экономическое развитие Ростовской области.