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В 17 муниципалитетах Дона зарегистрированы новые случаи заболевания коронавирусом

В 17 муниципалитетах Дона зарегистрированы новые случаи заболевания коронавирусом
Фото: Kagalnitskievesti.ru
За прошедшие сутки по состоянию на 9 июля в Ростовской области коронавирусной инфекцией заразился 91 человек. Новые случаи заболевания зафиксировали в 17 муниципалитетах Дона. Об этом сообщили в региональном правительстве.

На первом месте по количеству инфицированных находится Ростов-на-Дону, здесь зарегистрировали 48 человек с новым заболеванием. Далее идут Мясниковский район и Шахты. На этой территории у восьми дончан выявили коронавирус. Третье место занимает Батайск - шесть случаев.

В Азове, Волгодонске, Гуково, Новочеркасске, Таганроге, Кагальницком, Мартыновском и Белокалитвинском районах зарегистрировали по два человека с COVID-19.

По одному случаю выявили в Азовском, Аксайском, Константиновском, Миллеровском и Тацинском районах.

Напомним, за весь период пандемии коронавирус подтвердили у 10 441 жителя Ростовской области. Жертвами новой болезни стали 152 человека, в том числе трое дончан – за последние сутки.

Теги: коронавирус в Ростове

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