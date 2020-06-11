В 15 городах и районах Ростовской области выявлены новые случаи заболевания коронавирусом

В Ростовской области за последние сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 167 человек. Новые пациенты выявлены в 15 муниципалитетах области. Об этом сообщили в правительстве региона.По данным на 14 июня, наибольшее число новых случаев выявлено в Ростове. В донской столице статистику пополнили 90 человек. На втором месте по новым заболевшим – Батайск. Там диагноз подтверждён у 17 местных жителей.В Донецке, Белокалитвинском, Морозовском и Каменском районах - по семь новых пациентов.В Аксайском, Мясниковском, Семикаракорском районах и Новочеркасске - по пять случаев.В Неклиновском районе положительный тест получили четыре человека, в Шахтах – три. В Новошахтинске и Гуково - по два новых пациента, в Таганроге - один.Напомним, всего на Дону, по данным на 14 июня, - 7 481 заболевший коронавирусом.