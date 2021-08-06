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В 10 детских лагерях Ростовской области выявили коронавирус

В 10 детских лагерях Ростовской области выявили коронавирус

В 10 детских лагерях Ростовской области выявили коронавирус. Об этом сообщили в донском Роспотребнадзоре 9 августа.

В 11 случаях специалисты констатировали занос вируса. Однако, к счастью, инфицированных детей вовремя изолировали, поэтому смены благополучно завершились.

В этот сезон в Ростовской области дети поехали в 846 оздоровительных организаций. Сейчас только 34 из них продолжают функционировать. Специалисты провели более 400 проверок. Больше всего нарушений они находили в содержании помещений и территории, это 27,6%. Также чаще чем при каждой пятой проверке проверяющие были неудовлетворены питанием детей - 22%.

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