Уволился гендиректор «Ростовской транспортной компании»

Гендиректор «Ростовской транспортной компании» ушел с занимаемой должности. Об этом 27 апреля сообщает портал «Ростовский городской транспорт».Александр Рюмшин написал заявление об увольнении по собственному желанию. На посту генерального директора он проработал полтора года, с декабря 2019 года. Кто теперь будет руководить компанией-перевозчиком, пока не известно.Работе на транспортных предприятиях Дона Рюмшин отдал почти 10 лет. В 2012 году он занимал должность заместителя руководителя транспортного предприятия ООО «ТК Авто-Лайн», а с июня 2019 года был первым заместителем генерального директора МУП «РТК». Проработав полгода заместителем, он занял руководящую должность.«Ростовская транспортная компания» занимается трамвайными, автобусными и троллейбусными перевозками в Ростове-на-Дону.