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Уволился гендиректор «Ростовской транспортной компании» Роман Галигузов

Уволился гендиректор «Ростовской транспортной компании» Роман Галигузов

Уволился гендиректор МУП «Ростовская транспортная компания» Роман Галигузов. Об этом сообщил портал «Ростовский городской транспорт» 20 марта.

Роман Галигузов находился на должности с 20 мая 2022 года. За семь лет предприятие возглавляли семь человек. В мае 2017 года должность заняла Елена Дедова, в октябре того же года ее сменила Елена Щербакова. В 2018 году гендиректором стал Николай Сидоров. Его 18 июня 2019 года сменил Юрий Овчинников, который впоследствии стал первым заместителем главы администрации Ростова. В декабре того же года руководство принял Александр Рюмшин. В мае 2021 года должность занял Вадим Шкабарня.

МУП «РТК» занимается трамвайными и троллейбусными перевозками, эксплуатирует все электробусы в городе и выпускает автобусы на маршруты №№ 1А, 88, 98.
Фото: «Ростовский городской транспорт»
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