Уволился гендиректор «Ростовской транспортной компании» Роман Галигузов

Фото: «Ростовский городской транспорт»

Уволился гендиректор МУП «Ростовская транспортная компания» Роман Галигузов. Об этом сообщил портал «Ростовский городской транспорт» 20 марта.Роман Галигузов находился на должности с 20 мая 2022 года. За семь лет предприятие возглавляли семь человек. В мае 2017 года должность заняла Елена Дедова, в октябре того же года ее сменила Елена Щербакова. В 2018 году гендиректором стал Николай Сидоров. Его 18 июня 2019 года сменил Юрий Овчинников, который впоследствии стал первым заместителем главы администрации Ростова. В декабре того же года руководство принял Александр Рюмшин. В мае 2021 года должность занял Вадим Шкабарня.МУП «РТК» занимается трамвайными и троллейбусными перевозками, эксплуатирует все электробусы в городе и выпускает автобусы на маршруты №№ 1А, 88, 98.