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Утром 14 июля Ростов охватили огромные очереди на автозаправках

Утром 14 июля Ростов охватили огромные очереди на автозаправках

Утром 14 июля Ростов-на-Дону охватили огромные очереди на автозаправках. На Восточном шоссе по пути в город скопилось около сотни автомобилей, дожидающихся топлива. Ситуацию на этом участке дополнительно осложняла авария, которая случилась в правом крайнем ряду.

Со слов очевидцев, к семи утра на проспектах Нагибина и Шолохова перед заправками уже собрались несколько десятков машин. Непросто и на проспекте Стачки в направлении Западного. Тут очередь тянется от поворота к ЖК «Донская слобода» до самой АЗС, в ожидании топлива застыли не меньше 50 автомобилей.

Похожая картина наблюдается и в соседних городах. В Азове заторы у заправок начали формироваться примерно с шести утра. На улице Победы в очередь выстроились несколько сотен машин к АЗС, которая на тот момент еще не открылась. Значительные очереди также образовались с обеих сторон на заправках-«близнецах» вдоль трассы Ростов — Азов, в районе Батайска.
Фото: Дондей
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