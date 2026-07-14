Утром 14 июля Ростов охватили огромные очереди на автозаправках

Фото: Дондей

Утром 14 июля Ростов-на-Дону охватили огромные очереди на автозаправках. На Восточном шоссе по пути в город скопилось около сотни автомобилей, дожидающихся топлива. Ситуацию на этом участке дополнительно осложняла авария, которая случилась в правом крайнем ряду.Со слов очевидцев, к семи утра на проспектах Нагибина и Шолохова перед заправками уже собрались несколько десятков машин. Непросто и на проспекте Стачки в направлении Западного. Тут очередь тянется от поворота к ЖК «Донская слобода» до самой АЗС, в ожидании топлива застыли не меньше 50 автомобилей.Похожая картина наблюдается и в соседних городах. В Азове заторы у заправок начали формироваться примерно с шести утра. На улице Победы в очередь выстроились несколько сотен машин к АЗС, которая на тот момент еще не открылась. Значительные очереди также образовались с обеих сторон на заправках-«близнецах» вдоль трассы Ростов — Азов, в районе Батайска.