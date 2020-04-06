Установлена причина крупного пожара в дачном товариществе в Ростове
Органы дознания МЧС установили причину крупного пожара в дачном товариществе «Исток» на улице Домовитая.
- Причина возникновения пожара - сжигание гражданином мусора на приусадебном участке без соблюдения мер пожарной безопасности, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области. - На участке отсутствовали первичные средства пожаротушения, что повлекло распространение огня на сухую растительность, хозпостройки и дом на соседнем участке.
Как сообщалось ранее, пожар начался 8 апреля около половины первого дня. Огонь распространился на площадь 200 квадратных метров. Пламя охватило хозпостройку, деревянный сруб и строящийся кирпичный дом.
На месте происшествия работали 68 спасателей и 20 единиц техники. В результате происшествия никто не пострадал. Полностью потушить пожар удалось к 15 часам.
В донском управлении МЧС добавили, что со 2 апреля в Ростовской области введён особый противопожарный режим. Он предусматривает ужесточение требований пожарной безопасности. В частности запрещено разведение костров и сжигание мусора на территории садоводческих и дачных посёлков.
Добавим, что по данным донского правительства, с начала 2020 года нарушители пожарной безопасности заплатили более 3,5 миллиона рублей.