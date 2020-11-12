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Ущерб от пожара в детско-юношеской спортивной школе Батайска составляет 150 тысяч рублей

Ущерб от пожара в детско-юношеской спортивной школе Батайска составляет 150 тысяч рублей
Ущерб от пожара в ДЮСШ № 2 города Батайска составляет 150 тысяч рублей. Об этом заявила городская администрация, пишет battime.ru.

Сгоревшую кровлю отремонтируют до 16 ноября 2020 года. В этот день юные спортсмены смогут вернуться к полноценным тренировкам.

Напомним, пожар в детско-юношеской спортивной школе № 2 случился 5 ноября. Огонь охватил 70 квадратных метров. Сгорела крыша здания. Из помещений эвакуировали 43 человека, 32 из них – дети. В происшествии никто не пострадал.

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