Ущерб от пожара в детско-юношеской спортивной школе Батайска составляет 150 тысяч рублей

Ущерб от пожара в ДЮСШ № 2 города Батайска составляет 150 тысяч рублей. Об этом заявила городская администрация, пишетСгоревшую кровлю отремонтируют до 16 ноября 2020 года. В этот день юные спортсмены смогут вернуться к полноценным тренировкам.Напомним, пожар в детско-юношеской спортивной школе № 2 случился 5 ноября. Огонь охватил 70 квадратных метров. Сгорела крыша здания. Из помещений эвакуировали 43 человека, 32 из них – дети. В происшествии никто не пострадал.