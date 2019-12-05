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Уроженка Ростовской области победила в международном конкурсе по бодибилдингу

Уроженка Ростовской области победила в международном конкурсе по бодибилдингу
Уроженка Ростовской области Мария Юрко победила в международном конкурсе по бодибилдингу и фитнесу Dubai Muscle Show. Спортсмены со всего мира поборолись за главный приз 6 декабря в Дубае, пишет «Батайское время».

По данным издания, на соревнования приехали 50 участников из разных стран. Мария Юрко продемонстрировала достижения в категории «Фитнес-бикини». Судьи признали спортсменку из Батайска лучшей в этой номинации.

Мария рассказала, что тренируется с 12 лет. Ее первые занятия проходили в ДК железнодорожников в Батайске. С тех пор девушка никогда не бросала занятия спортом.

Около десяти лет батайчанка живет в Объединенных Арабских Эмиратах. В Дубае она работает специалистом по свободным экономическим зонам и оффшорам.

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