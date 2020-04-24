Уроженка Ростова Лопырева осудила Тодоренко за высказывание о домашнем насилии



Уроженка Ростова-на-Дону Виктория Лопырева осудила Регину Тодоренко за ее неосторожные рассуждения о домашнем насилии. Мыслями модель поделилась в своем микроблоге.



Напомним, на днях 29-летняя телеведущая и «Женщина года» по версии журнала «Гламур» имела неосторожность заявить, что многие женщины сам виноваты в том, что на них поднимают руку. Сторонники закона о домашнем насилии тут же устроили девушке настоящую травлю. В итоге Тодоренко была лишена звания «Женщина года» и уже несколько раз извинилась перед своей аудиторией за неосторожные слова. Но скандал не утихает. Осудить или поддержать Регину считает должным буквально каждый. Лопырева приняла позицию человека осуждающего.



– Чьи-то глупые рассуждения по поводу домашнего насилия вызвали огромный резонанс, но зачем тратить время на обсуждение непопулярного мнения, когда огласке нужно предавать суть проблемы и пытаться помочь тем, кто в беде. И, конечно, хочется, чтобы награды вручали настоящим героям – докторам, правозащитникам и людям, которые помогают тем, кто в этом нуждается, – написала она.



Подписчики Лопыревой Тодоренко не травят, но считают, что общественное порицание поможет ей по-другому взглянуть на жизнь.