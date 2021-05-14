Уроженка Азова не прошла в полуфинал конкурса «Мисс Вселенная»
Уроженка донского региона не смогла пройти в полуфинал конкурса «Мисс Вселенная». У Алины Санько не получилось попасть в топ-21 самых красивых девушек планеты.
За почетное звание поборются 12 стран, в их числе - представительницы Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона, а также Франции и Великобритании.
Напомним, в апреле 2019 года уроженка донского региона получила корону из белого золота стоимостью миллион долларов и звание «Мисс Россия». Символ победительницы азовчанке вручила Юлия Полячихина - «Мисс Россия-2018». Первой вице-мисс стала Арина Верина из Екатеринбурга, второй вице-мисс - уроженка Татарстана Ралина Арабова.
После этого Санько поборолась за звание «Мисс мира-2019». Она вошла в топ-12 самых красивых девушек.