Уроженец Ростовской области пропал после перелета из Москвы в Дагестан

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волгограде ищут 31-летнего жителя Ростовской области. С Александром Салиным близкие не могут связаться уже больше года.В ГУ МВД по Волгоградской области сообщили, что 27 июля 2022 года Александр летел по маршруту Москва – Махачкала. После молодой человек перестал общаться со своими. Вот уже больше года о нем ничего не известно. Родственники пропавшего написали заявление в полицию.Молодого человека ищут в Волгограде, так как Александр учился в Калачевском техникуме-интернате, а в 2016 году окончил Волгоградский государственный аграрный университет.Парень – уроженец хутора Караичев Обливского района. Жителей Ростовской области просят оказать помощь в поисках.Рост Александра составляет примерно 190 сантиметров. Парень худощавого телосложения.Есть особые приметы - две татуировки в форме черепа на правой и левой сторонах груди.Если вам что-то известно о том, где сейчас находится Александр Салин, сообщите по телефону дежурной части Отдела полиции по Ленинскому району УМВД России по городу Махачкале: 8 (8872) 99-42-23.