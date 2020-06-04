Уровень реки Дон сильно понизится из-за ветра
В Ростовской области ожидается понижение уровня воды в реке Дон. Такое гидрологическое явление ожидается до конца суток 8 июня и в течение дня 9 июня. Соответствующий прогноз дали в Ростовском гидрометцетре.
Уровень воды достигнет неблагоприятных отметок в районе Азова и Аксая. Как пояснили специалисты, это связано с восточным ветром. В ближайшие дни он будет дуть с силой от 5 до 10 метров в секунду, временами порывы будут достигать от 12 до 14 метров в секунду.
Несмотря на прогнозируемый ветер, в регион наконец пришло настоящее летнее тепло. Как сообщили в гидрометцентре, в ближайшие дни даже ожидается аномальная жара. Столбики термометров поднимутся до +38 градусов.