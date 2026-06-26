Ураган в Ростове оставил без электричества тысячи жителей Западного

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Вечером 26 июня разгул стихии в Ростове-на-Дону привел к серьезным последствиям. Из-за мощного урагана, сопровождавшегося ливнем, без света остались целые кварталы в Западном жилом массиве. Авария на электросетях случилась примерно в 16:30.Обесточенными оказались дома, расположенные в границах сразу нескольких улиц: 339-й Стрелковой Дивизии, Благодатной, Доватора, Еременко, Жмайлова, Заметной, Западной, Мадояна, Малиновского, Объединения, Содружества и Стабильной. В АО «Донэнерго» пока затрудняются назвать точные сроки восстановления подачи энергии.Непогода затронула и другие районы города. Падающие деревья парализуют движение авто в Кировском и Октябрьском районах, на Военведе град; из-за ситуации также отменили разводку Железнодорожного моста.