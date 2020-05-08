Ураган накроет Ростовскую область этой ночью
Фото: inpodolsk.ru
На Ростовскую область надвигается ураган. Донское управление МЧС объявило штормовое предупреждение.
Непогода разыграется после полуночи. Об этом сообщает Росгидрометцентр.
- В период с 00:00 до 03:00 и до конца суток 13 мая местами по Ростовской области ожидается комплекс метеорологических явлений, - предупреждают синоптики.
Прогнозируют сильные дожди, ливни с грозой и градом. Также ожидается шквалистое усиление ветра. Его порывы будут достигать 20-23 м/с.
Как ранее сообщал Rostov.ru, непогоду и похолодание в Ростовскую область принесёт атмосферный фронт. Он движется с северо-запада страны на юго-восток. Под его влиянием окажется не только Ростовская область, но и Волгоградская.