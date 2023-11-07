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Управление МВД по Оренбургской области возглавил полицейский из Ростова

Управление МВД по Оренбургской области возглавил полицейский из Ростова
Полицейский из Ростова получил должность начальника управления МВД по Оренбургской области. Официально 56-летний Вадим Серебрянников возглавил ведомство 7 ноября.

Полковник полиции родом из Новошахтинска. Он окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания, а в 2001 году - Ростовский юридический институт МВД России. Свой путь в органах внутренних дел он начал в 1994 году.

Серебрянников за свою карьеру успел поработать в нескольких подразделениях, в том числе и в органах предварительного следствия. В 2017 году он стал начальником управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД донского региона. Затем получил должность и.о. начальника УМВД по Оренбургской области летом этого года.

Ранее в ведомстве произошло несколько крупных скандалов. На протяжении долгого времени с ведомством судится заместитель начальника ГУ МВД по Оренбургской области Руслан Магомедов. Вадима Серебрянникова назначили на должность для решения внутренних проблем, с которыми столкнулось управление.
Фото: ГУ МВД по РО.
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