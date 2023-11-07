Управление МВД по Оренбургской области возглавил полицейский из Ростова

Фото: ГУ МВД по РО.

Полицейский из Ростова получил должность начальника управления МВД по Оренбургской области. Официально 56-летний Вадим Серебрянников возглавил ведомство 7 ноября.Полковник полиции родом из Новошахтинска. Он окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания, а в 2001 году - Ростовский юридический институт МВД России. Свой путь в органах внутренних дел он начал в 1994 году.Серебрянников за свою карьеру успел поработать в нескольких подразделениях, в том числе и в органах предварительного следствия. В 2017 году он стал начальником управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД донского региона. Затем получил должность и.о. начальника УМВД по Оренбургской области летом этого года.Ранее в ведомстве произошло несколько крупных скандалов. На протяжении долгого времени с ведомством судится заместитель начальника ГУ МВД по Оренбургской области Руслан Магомедов. Вадима Серебрянникова назначили на должность для решения внутренних проблем, с которыми столкнулось управление.