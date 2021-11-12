Управление мелиорации земель по Ростовской области покупает иномарку за 3,3 млн рублей

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Федеральное государственное бюджетное учреждение «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Ростовской области» ищет подрядчика на поставку дорогой иномарки. Информация об этом размещена на портале госзакупок.Максимальная стоимость контракта чуть больше 3,3 миллионов рублей. Из технического задания следует, что за эти деньги планируют купить автомобиль представительского класса с кожаным салоном, подогревом всех сидений, системой автозапуска двигателя, мощностью не менее 150 лошадиных сил, климатконтролем и другими характеристиками. Пр этом машина должна быть абсолютно новой -2021 года выпуска.Судя по описанию багаевский филиал «Ростовмелиоводхоз» получит новенькую «Тойоту Камри». Но для чего организации столь дорогой автомобиль непонятно, ведь по указанным характеристикам, можно было выбрать модель подешевле. Тем более, что в прошлом году они уже закупали точно такую же иномарку.