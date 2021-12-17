Упавший с многоэтажки в Ростове парень страдал онкологией
Ростовчанин, погибший при падении с многоэтажки, страдал онкологией. 26-летний Сергей С. находился в депрессии из-за болезни, сообщил DonDay.ru.
Трагедия забрала жизнь молодого человека 20 декабря. Парень стоял в окне 24-го этажа одного из домов на улице Веры Пановой. Его увидели прохожие и вызвали все экстренные службы. Однако к их приезду Сергей упал вниз. Медикам оставалось лишь констатировать смерть, наступившую от множества травм.
По словам очевидцев, в момент смертельного ЧП дома находилась жена погибшего. Она не успела прийти на помощь Сергею.