Умер замдиректора центра соцобслуживания Новочеркасска, болевший коронавирусом

Замдиректора центра социального обслуживания Новочеркасска умер в реанимации БСМП. Сергей Пятаков ушёл из жизни 20 октября в возрасте 57 лет.Ранее госслужащий заразился коронавирусом, сообщает DonDay-novocherkassk. Сначала он находился на домашнем лечении. Когда состояние мужчины ухудшилось, его положили в ковидный госпиталь. К сожалению, терапия не дала положительных результатов.В реанимацию Сергей Пятаков попал с обширной пневмонией. Сахарный диабет и лишний вес ухудшали состояние мужчины. Врачи сделали всё возможное, но им не удалось сохранить пациенту жизнь.Должность замдиректора центра социального обслуживания Сергей Пятаков занимал с 2016 года.