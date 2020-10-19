Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Умер замдиректора центра соцобслуживания Новочеркасска, болевший коронавирусом

Умер замдиректора центра соцобслуживания Новочеркасска, болевший коронавирусом
Замдиректора центра социального обслуживания Новочеркасска умер в реанимации БСМП. Сергей Пятаков ушёл из жизни 20 октября в возрасте 57 лет.

Ранее госслужащий заразился коронавирусом, сообщает DonDay-novocherkassk. Сначала он находился на домашнем лечении. Когда состояние мужчины ухудшилось, его положили в ковидный госпиталь. К сожалению, терапия не дала положительных результатов.

В реанимацию Сергей Пятаков попал с обширной пневмонией. Сахарный диабет и лишний вес ухудшали состояние мужчины. Врачи сделали всё возможное, но им не удалось сохранить пациенту жизнь.

Должность замдиректора центра социального обслуживания Сергей Пятаков занимал с 2016 года.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.