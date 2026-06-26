Улицы Ростова погрязли в пробках из-за очередей на АЗС

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В Ростове‑на‑Дону 26 июня утренний час пик омрачился серьёзными пробками из‑за очередей на АЗС. Сложная ситуация сложилась сразу в нескольких районах: на пересечении улиц Мадояна и Профсоюзной, у АЗС «Роснефть», в районе проспекта Михаила Нагибина очередь тянется от улицы Нансена, на улице Шеболдаева пробка возле РГУПСа, а также на улицах Российской, Вятской и проспекте Стачки.Водители стараются приезжать на заправки задолго до начала рабочего дня и проводят в очередях больше часа. Иначе рискуют остаться без топлива: на колонках часто появляется табличка «Топливо временно отсутствует». Многие ищут свободные АЗС с помощью навигатора, но почти везде либо стоят очереди, либо нет нужного вида бензина.Стоимость топлива в городе варьируется: дизельное топливо стоит от 75,00 до 76,50 руб., АИ‑92 — от 65,25 до 69,00 руб., АИ‑95 — от 71,25 до 77,10 руб. Также в продаже есть АИ‑95 Pulsar по цене 73,70 руб. и АИ‑98 за 100,50 руб.Заместитель губернатора Ростовской области Анна Касьяненко пояснила, что перебои с поставками топлива вызваны снижением объёмов производства на ряде нефтеперерабатывающих заводов, в том числе из‑за внеплановых остановок. Эксперты полагают, что ситуацию усугубляет ажиотажный спрос: слухи о нехватке бензина заставляют горожан запасаться топливом впрок. Хотя продажу топлива в канистры ограничили, попытки обойти эти правила всё ещё встречаются.