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Улицу Фурмановскую в Ростове перекроют на месяц из-за строительства водопровода

Улицу Фурмановскую в Ростове перекроют на месяц из-за строительства водопровода

Улицу Фурмановскую в Ростове-на-Дону перекроют на месяц из-за строительства водопровода. Об ограничении движения сообщили в городском дептранспорта.

Так, с 29 июня по 20 июля для автомобилистов закроют часть улицы, начиная от переулка Мартовицкого и до Раздорской.

Отметим, что в течение месяца на Фурмановской будут строить водопроводную сеть. Она необходима для того, чтобы пожарные смогли быстро потушить огонь, не теряя время на поиски источника воды.
Фото: istokphoto
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