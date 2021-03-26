Улица в Нахичевани превратилась в полигон из-за постоянных дорожных работ

Жители Нахичевани в Ростове больше года просят отремонтировать проезжую часть. Они переживают, что из-за аварийного состояния дорожного покрытия улица Горсоветская может превратиться в грязевое бездорожье.- С прошлого года еще проезжую часть превращают в полигон, - рассказал Григорий Половцев. - При этом дорогу не перекрыли, а проезжать там довольно опасно. Я каждый раз с замиранием сердца проезжаю этот участок.Часть дороги на пересечении с улицей Школьной особенно убитая. Из-за постоянных порывов канализации и ветхого аварийного покрытия вся дорога усеяна ямами. Дорожники там буквально ночуют, латая дыры в асфальте. А большое количество спецтехники еще больше затрудняет движение ростовчан.Нелегко приходится и тем, кто паркует на Горсоветской свое авто. Дорога прилегает к магазину обоев, где ежедневно отовариваются тысячи ростовчан. По словам сотрудников торговой точки, покупатели не могут проехать к парковочным местам.- Нашим клиентам приходится оставлять транспорт в десятках метров от магазина и добираться по грязному бездорожью, - рассказал один из продавцов.При этом городские власти не смогли дать оперативный комментарий о сложившейся ситуации. Пока дорожники пытаются ремонтировать дороги, нанося вред коммунальной системе, люди вынуждены пробираться через «полигон» внутри города.