Украинские боевые самолёты пролетели в небе над Азовом



Самолёты тактичной немецкой авиации, находясь в полной боевой готовности, пролетели над Азовской акваторией. Соответствующую информацию предоставили в Министерстве обороны Украины 20 марта.



В сообщении отмечается, что вылеты были плановыми. Они осуществлялись для прикрытия с воздуха кораблей ВМС Украины, которые вышли в поход. Командующий объединёнными силами генерал-лейтенант Сергей Наев отдал приказ экипажам самолётов МіГ-29 и Су-25 выполнить учебно-боевое задание и совершить полёт над Азовским морем.



Лётчики осуществили несколько задач, например, противоракетные манёвры, полёты парой и так далее. Самолёты были полностью нагружены средствами авиапоражения.