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Украинские боевые самолёты пролетели в небе над Азовом

Украинские боевые самолёты пролетели в небе над Азовом
Самолёты тактичной немецкой авиации, находясь в полной боевой готовности, пролетели над Азовской акваторией. Соответствующую информацию предоставили в Министерстве обороны Украины 20 марта.

В сообщении отмечается, что вылеты были плановыми. Они осуществлялись для прикрытия с воздуха кораблей ВМС Украины, которые вышли в поход. Командующий объединёнными силами генерал-лейтенант Сергей Наев отдал приказ экипажам самолётов МіГ-29 и Су-25 выполнить учебно-боевое задание и совершить полёт над Азовским морем.

Лётчики осуществили несколько задач, например, противоракетные манёвры, полёты парой и так далее. Самолёты были полностью нагружены средствами авиапоражения.

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