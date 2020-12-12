Украина призывает отобрать у России Ростовскую область

На Украине заявили, что Ростовская область - историческая Украина, которую нужно вернуть. Столицей донской Украины представители организации считают Таганрог, а сам регион называют «Таганрогщиной».По мнению представителей Незалежной, в начале 18 века эта территория принадлежала запорожским казакам, однако ее отобрали донские казаки. При этом население осталось этнически украинским. Их армия находится рядом с Ростовской областью и ей ничего не стоит ворваться на территорию России.Любопытно, что первое так называемое освобождение было весной 1918 года, когда Киевская Центральная рада провозгласила землями Дона Ростовскую область, оккупируемую немцами. В действительности же на этих землях господствовали немцы и белогвардейцы. В январе 1920 года большевики вернули территорию Ростовской области. И именно тогда началась политика укранизации, сообщает портал EADaily.com.