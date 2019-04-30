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Украина предложила установить ядерные мины на границе с Ростовской областью

Украина предложила установить ядерные мины на границе с Ростовской областью
Один из украинских экспертов заявил, что на границе с Ростовской областью необходимо разместить ядерные мины. Такую идею выдвинул специалист киевского Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий. По его словам, линия снарядов необходима также в Воронежской, Белгородской и Курской областях.

Козий уверен, что никто не помешает подготовить территорию для установки мин. Их точное местонахождение будет государственной тайной.

Украинские военные убеждены, что боеприпасы помогут сдержать «российскую агрессию». Напомним, что ранее в их головы приходила не менее безумная идея – забрать Краснодарский край и Ростовскую область для восстановления Киевской Руси.

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