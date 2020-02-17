Угрозы от бывшей: экс-супруг таганроженки Оксаны Воеводиной оказался многоженцем



Уроженка Таганрога Оксана Воеводина рассказала обо всех этапах отношений с бывшим королём Малайзии. Откровениями она поделилась в эфире одного из ток-шоу.



По словам модели, она была уверена, что является первой и единственной женой монарха. Более того, у неё было документальное подтверждение этого. Ей выдали свидетельство, удостоверяющее, что она является первой и единственной супругой. Однако через два дня после замужества на телефон короля позвонила женщина. Когда Оксана взяла трубку, та стали истошно кричать, заявляя, что она – единственная супруга Фариса.



Новоиспечённый супруг признался, что ранее был женат на гражданке Чехии. Однако отнюдь не это стало причиной развода монарха с русской красавицей.

- Когда я уже беременная лежала в клинике в Германии, Фарис в это время был в соседнем городе. Он не отвечал на мои звонки, только на сообщения. Я взяла такси и отправилась к нему. Когда я приехала, там было много его прислуги. Увидев меня, они испугались и стали кому-то звонить. Я сама набрала Фариса, сказала, что сейчас внизу, и попросила его выйти, - рассказала Воеводина. – Он вышел и попросил меня переночевать отдельно от него. Тогда я поняла, что он был не один.







После этой ситуации девушка уехала в Москву, сообщив супругу, что хочет обо всём подумать. С тех пор они не виделись. Когда девушка была уже в России, бывшая жена экс-короля – Жанна – стала угрожать отцу Оксаны. Она писала ему гневные сообщения и просила передать их контекст дочери.

«Доктор, кажется, вы не хотите говорить. Хорошо, тогда послушайте. Скажите своей чудовищно бессердечной дочери, что неважно, что она сделала. Она никогда не будет с моим мужем! Она может родить хоть 10 детей! Как он к ней относится? Он сказал, что встреча с ней была его самой большой ошибкой», - написала Жанна отцу Воеводиной.







Как позже оказалось, и Жанна не была единственной супругой Фариса. Угрозы со стороны малайзийского монаршего двора получала и сама Оксана. Она утверждает, что в настоящее время переживает за свою жизнь и за жизнь сына. Публичность – её единственная защита.

- Мне несколько раз присылали на подпись документы о неразглашении, но я отказывалась их подписывать. Мой друг мне сказал, что если я стану скрывать, что родила сына, никому его не показывать, от меня и от ребёнка могут избавиться, как будто нас никогда и не было, - добавила бывшая супруга экс-короля Малайзии.



По её словам, угрозы связаны с политическими интригами и борьбой за власть. Ведь родившийся в России мальчик – единственный наследник на престол Малайзии.



Тем временем Мухаммед продолжает хранить молчание и на контакт с бывшей супругой не выходит.







Напомним, история любви русской девушки и короля Малайзии напоминала сказку о Золушке. Они познакомились за границей, когда Оксана работала моделью. После непродолжительного романа пара решила пожениться. Чтобы стать супругой монарха, дончанка приняла ислам, сменив имя на Рихану.



Скромная церемония бракосочетания прошла в Малайзии. На ней присутствовали только два свидетеля и имам. Пышное же торжество прошло в элитном подмосковном посёлке Барвиха в ноябре 2018 года. В этот момент Оксана находилась на раннем сроке беременности.

Однако счастье молодых длилось недолго. При дворе новость о русской жене монарха приняли критически. Вскоре Мухаммеду пришлось отречься от престола, а в отношениях молодожёнов наступил холод.







Сейчас Оксана Воеводина живёт в Москве и уделяет всё внимание сыну. Она старается редко выходить из дома. Недавно она заявила, что получила лицензию на ношение оружия.



Также в эфире программы модель сообщила, что собирается продать своё свадебное платье, которое специально для неё сшил именитый дизайнер Валентин Юдашкин. Вырученные за наряд деньги она планирует потратить на благотворительность - передать в детский дом или отправить на лечение больному человеку.