Угольный шлам «Шахты Ростовская» продают с молотка за 50 миллионов рублей

Фото: Торги России

Право аренды земельного участка с угольным шламом "Шахты Ростовская", расположенного в городе Гуково, выставлено на торги за 50 миллионов рублей. Информация об этом размещена на электронной площадке "Торги России".На продажу выставлена аренда участка площадью 32 502 квадратных метра, на котором находится до 154 000 тонн угольного шлама – отходов, образующихся в процессе добычи и обогащения угля.Примечательно, что это уже не первые торги по данному объекту. В январе текущего года аренда участка предлагалась за 100 миллионов рублей, однако покупателя тогда не нашлось. Судя по всему, для привлечения интереса стоимость аренды была снижена вдвое.История предприятия "Шахта Ростовская" началась в 1953 году, когда оно входило в состав ПО "Гуковуголь". ООО "Шахта Ростовская" было официально зарегистрировано в 2017 году и просуществовало семь лет. В декабре 2024 года организация была признана банкротом из-за долгов, превышающих 300 миллионов рублей. С тех пор имущество ликвидируемой шахты периодически появляется на торгах.