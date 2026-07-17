Удивительного паука, меняющего окрас, обнаружили в Ростовской области

Фото: Сергей Гибков

В Ростовской области замечен редкий представитель арахнофауны – паук-бокоход, который прославился своей удивительной способностью менять окраску. Фотографии необычного членистоногого предоставил Сергей Гибков.Этот паук, известный также под народным названием «крабовый», получил свое прозвище благодаря характерной манере передвижения – боком, напоминающей движения краба. Однако именно способность менять цвет во время охоты делает его поистине уникальным. Важно отметить, что этот завораживающий камуфляж присущ только самкам вида.Паук-бокоход демонстрирует мастерство маскировки, адаптируя цвет своего тела под оттенок цветка, на котором он скрывается. Этот процесс полной смены окраски может занимать до 25 дней.Являясь искусным охотником из засады, бокоход терпеливо ожидает свою добычу, неподвижно сидя в центре цветка. Его рацион состоит из различных насекомых-опылителей, включая мух, ос, пчел и бабочек. Мгновенно после приближения жертвы паук совершает стремительную атаку, хватая ее и вводя яд.Несмотря на свою хищническую натуру, для человека цветочный паук-бокоход не несет серьезной угрозы. Его укус, как правило, вызывает лишь легкое покраснение и незначительный зуд.