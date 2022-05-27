Ученый из Ростова рассказал о метеорном шторме, обрушившемся на Землю 31 мая

Фото: vk.com/astro.nomy/ varuna.kpno.noirlab.edu.

Утром 31 мая на Земле можно было наблюдать метеорный шторм. Планета пересекла на орбите один из мощнейших потоков в 8 часов по московскому времени. Вместо обычных десятков метеоров в час небо рассекли сотни и даже тысячи «падающих звезд». О феномене Rostov.ru рассказал лектор ростовской астрономической обсерватории Николай Дёмин.Метеорный поток Тау-Геркулиды появился в результате распада кометы 73P/Швассмана-Вахмана в 1995 году, когда она пролетала рядом с солнцем. Поэтому поток представляет собой не обычный пылевой шлейф, а продукты самого распада. Но до орбиты Земли частицы добрались только спустя десятилетия — в 2022 году.31 мая жители нашей планеты впервые смогли наблюдать эти метеоры. Николай Дёмин отметил, что такой мощный поток обусловлен именно тем, что частички еще не рассредоточены по орбите — они все находятся рядом. Из-за близкого расположения частицы сгорают в атмосфере сразу всем скопом. Поэтому продолжительность потока Тау-Геркулиды продолжалась всего несколько часов.— Продукты распада впервые достигнут Земли. В основном это льдинки и пылинки диаметром около миллиметра. Все крупное остается вблизи ядра комета, которая продолжает распадаться, — объяснил ученый. — Постепенно продукты распада рассредоточатся по орбите и будут давать ежегодные метеорные дожди. Правда, не настолько интенсивные, но регулярные.Однако жители Ростовской области и всей России не смогли полюбоваться завораживающим зрелищем. Поток начался в 8 часов, когда солнце взошло уже над всей территорией России. Полюбоваться «падающими звездами» могли только жители западного полушария Земли - Северной и Южной Америки.