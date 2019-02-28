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У жителя Ростова похитили квартиру, пока он находился в психбольнице

У жителя Ростова похитили квартиру, пока он находился в психбольнице
Житель Ростова-на-Дону лишился квартиры, пока находился на лечении в психбольнице. По данному факту правоохранители проводят предварительное расследование.

Установлено, что Т. страдал психическим расстройством и был недееспособен. Вместе с матерью он проживал в квартире в Ростове. Они были там зарегистрированы, но юридически документы на жильё не оформили, хоть и были его законными наследниками.

В 2015 году Т. поместили в психоневрологический диспансер для принудительного лечения. В том же году умерла его мать.

В 2018 году неизвестный человек, зная, что у квартиры есть законный собственник, продал её. Он сделал это от лица бабушки Т., которая умерла ещё в 2008 году и завещала квартиру внуку. Злоумышленник заключил договор купли-продажи с Назаровым О. Позже недвижимость была зарегистрирована на нового владельца.

Когда в прокуратуре узнали об этих махинациях, специалисты подали иск в Октябрьский районный суд, чтобы квартиру забрали у незаконных хозяев.

- Не вступившим в законную силу решением суда исковые требования прокурора в интересах Т. удовлетворены в полном объёме, - отметили в прокуратуре Октябрьского района.

Сейчас решается вопрос об уголовном преследовании неизвестного злоумышленника по статье «Мошенничество».

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