У ростовского скульптора хотят забрать право устанавливать памятник на Лубянке в Москве

Композицию ростовского скульптора Александра Маркина, которую должны были установить на Лубянской площади в Москве, хотят заменить на другую. В последнее время было выдвинуто несколько предложений, на что можно заменить роскошный фонтан с жар-птицей. 17 февраля появилась ещё одна идея - украсить пустующий участок очередным памятником.Так, бывший министр культуры сообщил, что напротив «Детского мира» и здания ФСБ должен быть установлен постамент генеральному секретарю ЦК КПСС Юрию Андропову. А незадолго до этого группа российский деятелей науки и культуры просила вернуть памятник Феликсу Дзержинскому. По их мнению, это некая дань историческому прошлому страны...Журналистов и учёных также поддержали Дмитрий Пучков, Игорь Молотов, Дмитрий Лекух, Захар Прилепин и другие.В этой истории неприятным оказалось то, что все напрочь забыли, что пять лет назад жители Москвы уже решили судьбу Лубянской площади. Большинство горожан заявили, что хотят видеть на ней фонтан Александра Маркина, украшенный роскошной сказочной птицей.Автор композиции поделился с изданием DonDay.ru своей реакцией, когда он узнал, что его трудам больше ничего не светит.Как известно, фонтан с жар-птицей набрал 44% голосов московских избирателей. Композиция должна была быть выполнена из бронзы и витража и украшена множеством разноцветных огней. Таким образом, и днём, и ночью сказочное существо горело бы золотым пламенем.Напомним, Александр Маркин перебрался из Ростова-на-Дону в Москву в 2015 году. С тех пор он там живёт и работает над разными проектами. Год назад у Александра открылась персональная выставка его скульптур в городе Гёсвайнштайн в Государственном музее Германии Wallfahrts-Museum.