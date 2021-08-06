У ревакцинированного главврача РОКБ выявили поражение легких

У ревакцинированного главного врача РОКБ выявили вирусное поражение легких. Вячеслав Коробка подозревал у себя коронавирус, поэтому 8 августа ушел на самоизоляцию.Медик рассказал, что 7-го числа у него поднялась температура. Врач сразу же сдал ПЦР-тест и, не дожидаясь результатов, начал противовирусную терапию. Симптомы заболевания наблюдались у Вячеслава Коробки сутки, затем он пошел на поправку. Тест оказался отрицательным, но компьютерная томография показала поражение 10% объема легких по типу «матового стекла». Специалист объяснил, что это свойственно COVID-19.Несмотря на отрицательный тест, главврач РОКБ остался на самоизоляции, продолжая руководить медучреждением удаленно. Вячеслав Коробка считает, что быстро справиться с симптомами COVID-19 ему помогли полный курс вакцинации и своевременная терапия.