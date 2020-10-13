У ректора ЮФУ Инны Шевченко выявили коронавирус

У ректора Южного федерального университета нашли коронавирус. Положительный тест на COVID-19 Инна Шевченко получила 15 октября. Об этом она сама рассказала в своем инстаграм-аккаунте.- Я получила результат теста на ковид. Он оказался положительным. При этом чувствую я себя хорошо. Самоизолировалась дома, продолжаю работать, - отметила в своем микроблоге Инна Шевченко.По словам ректора, руководство вуза оперативно реагирует на изменения эпидемиологической ситуации и другие важные события в жизни университета и региона. В частности, группы, где у студентов нашли коронавирус, перевели на «удаленку».