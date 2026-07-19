У посетительницы аквапарка в Батайске случился сердечный приступ

Фото: Дондей

В аквапарке «Южный» в Батайске у посетительницы случился сердечный приступ. Происшествие произошло 19 июля.Очевидцы рассказали, что женщина находилась в аквапарке вместе с семьей. Во время отдыха ей внезапно стало плохо.К посетительнице прибежали медики. Они пытались провести реанимационные мероприятия, а на место вызвали бригаду скорой помощи.Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии. Подробности ее состояния пока уточняются.