Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

У посетительницы аквапарка в Батайске случился сердечный приступ

У посетительницы аквапарка в Батайске случился сердечный приступ
В аквапарке «Южный» в Батайске у посетительницы случился сердечный приступ. Происшествие произошло 19 июля.

Очевидцы рассказали, что женщина находилась в аквапарке вместе с семьей. Во время отдыха ей внезапно стало плохо.

К посетительнице прибежали медики. Они пытались провести реанимационные мероприятия, а на место вызвали бригаду скорой помощи.

Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии. Подробности ее состояния пока уточняются.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика