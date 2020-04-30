У полузащитника ФК «Ростов» родилась дочь

У полузащитника ФК «Ростов» произошло пополнение в семье. О родившемся ребенке у Данила Глебова сообщили в пресс-службе донской команды.3 мая в семье ростовского футболиста и его жены Полины родилась дочка. Девочку они решили назвать Даной. С радостным событием 20-летнего полузащитника поздравил его клуб, пожелав малышке крепкого здоровья.Напомним, 20-летний Данил Глебов вступил в состав клуба «Ростов» в 2019 году. Играя за ростовчан, он провел 14 встреч. К сожалению, ни одного гола он пока не забил.