Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

У полузащитника ФК «Ростов» родилась дочь

У полузащитника ФК «Ростов» родилась дочь
У полузащитника ФК «Ростов» произошло пополнение в семье. О родившемся ребенке у Данила Глебова сообщили в пресс-службе донской команды.

3 мая в семье ростовского футболиста и его жены Полины родилась дочка. Девочку они решили назвать Даной. С радостным событием 20-летнего полузащитника поздравил его клуб, пожелав малышке крепкого здоровья.

Напомним, 20-летний Данил Глебов вступил в состав клуба «Ростов» в 2019 году. Играя за ростовчан, он провел 14 встреч. К сожалению, ни одного гола он пока не забил.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.