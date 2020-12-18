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У поезда Лихая – Ростов появилась новая стоянка

У поезда Лихая – Ростов появилась новая стоянка
У пригородного поезда № 6156 Лихая – Ростов появилась новая стоянка, информирует СКЖД. Незначительно изменен график его движения.

Теперь электричка отправляется со станции Лихая в 15:21, на одну минуту останавливается на платформе Казачьи Лагери в 17:26 и прибывает в Ростов в 19:15.

Напомним, что с 13 декабря по 1 апреля дневной поезд № 807/808 курсирует по маршруту Ростов-на-Дону – Роза Хутор. Дополнительные составы ввели на время горнолыжного сезона.

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