У поезда Лихая – Ростов появилась новая стоянка

У пригородного поезда № 6156 Лихая – Ростов появилась новая стоянка, информирует СКЖД. Незначительно изменен график его движения.Теперь электричка отправляется со станции Лихая в 15:21, на одну минуту останавливается на платформе Казачьи Лагери в 17:26 и прибывает в Ростов в 19:15.Напомним, что с 13 декабря по 1 апреля дневной поезд № 807/808 курсирует по маршруту Ростов-на-Дону – Роза Хутор. Дополнительные составы ввели на время горнолыжного сезона.