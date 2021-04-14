У памятника Ленина в селе в Ростовской области отпала рука

В одном из сел Ростовской области у памятника Ленину отвалилась рука. Безрукий монумент обнаружила группа губернаторского контроля во главе с министром финансов донского региона. Село Займо-Обрыв Азовского района чиновники посетили 16 апреля в ходе проверки объектов, на которых ведутся работы в рамках нацпроектов. Однако группа контроля двинулась по другому маршруту и наткнулась на результат бездействия местных чиновников.Один из немногочисленных памятников - вождю пролетариата Владимиру Ленину - был безруким. Монумент, установленный напротив Дома культуры, практически разрушается на глазах. Плачевное состояние памятника возмутило министра финансов Ростовской области Лилию Федотову.- Вы, товарищи, совсем от рук отбились, - отметила она, обратившись к сопровождающим чиновникам.По информации одного из пользователей - Livejournal, Ленин лишился кисти еще в 2014 году. Неизвестно, планировали ли местные власти ремонтировать монумент или нет, но подрядчика для проведения работ администрация Азовского района не искала. Возможно, теперь памятник приведут в порядок.