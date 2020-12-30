У Близнецов сохранится оптимистическое настроение, а Львы вернутся к работе: гороскоп на неделю

С приходом нового года некоторых знаков Зодиака ждут изменения в их повседневной жизни. Гороскоп для ростовчан на неделю с 4 по 10 января составила астролог Антонина Кариер.♈️Овен — сложно планировать дела, хочется всех и вся охватить. Помехой может являться поспешность, неуравновешенность или отсутствие информации.♉️Телец — в начале недели царят умиротворение и ощущение праздника, но к концу недели настроение начнет ухудшаться. Возвращение в реальность, к незавершенным делам заставит многих упорно трудиться. Берегите горло и голосовые связки.♊️Близнецы — сохраняется оптимистическое настроение. Вы контролируете каждое свое действие исходя из желания поддерживать миролюбивые отношения с окружающими.♋️Рак — перепады настроения связаны с изменением целей, намеченные дела не доводятся до финала или отменяются в связи с расхождением во взглядах с партнерами.♌️Лев — несмотря на продолжение выходных дней, вынуждены будете вернуться к своим должностным обязанностям. Как бы не было сложно, постарайтесь контролировать эмоции. Будьте внимательны за рулем.♍️Дева — неделя располагает к посещению культурных мероприятий, мечтаниям, различного рода встречам. А вот включиться непосредственно в работу, сконцентрироваться на конкретных задачах - сложно.♎️Весы — вас мотивируют к соперничеству или спорам. Если вы сохраните спокойствие, то в интеллектуальном сражении одержите победу.♏️Скорпион — вы умеете убеждать, и это качество поможет справиться с возникающими сложностями.♐️Стрелец — переход от праздничного стола к рабочему произойдет во второй половине недели. Основная мотивация — получение материального удовлетворения.♑️Козерог — вы влияете на окружающих силой слова, но при этом раздражены и возбуждены. Избежать накала страстей в семье и снять эмоциональное напряжение помогут спортивные нагрузки: бег, альпинизм, занятие на тренажерах.♒️Водолей — до 8 января вы еще наслаждаетесь возможностью расслабиться и получить удовольствие: от общения, поездок, встречи с близкими сердцу людьми.♓️Рыбы — основное внимание занимают любимые занятия и друзья.