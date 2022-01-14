Тысячи заболевших коронавирусом в Ростовской области ждут к февралю

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В Ростовской области наивысшей точкой заболеваемости коронавирусной инфекцией станет начало февраля. Об этом 18 января на заседании оперштаба по борьбе с COVID-19 сообщил ректор Ростовского государственного медицинского университета Сергей Шлык.- Пик в регионе ожидается примерно через десять дней, - подчеркнул Сергей Шлык.Кроме того, губернатор региона Василий Голубев не исключает того, что эта волна коронавируса может быть последней.- Учитывая распространенность коронавируса в мире, может, это и последняя волна. Однако мы можем столкнуться с тысячей заболевших, и никто не знает, чем это обернется, - отметил Василий Голубев.На этом же заседании Сергей Шлык заявил о начале активного вовлечения студентов-медиков в работу. Задействованы будут все курсы без исключения.