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Тысячи заболевших коронавирусом в Ростовской области ждут к февралю

Тысячи заболевших коронавирусом в Ростовской области ждут к февралю

В Ростовской области наивысшей точкой заболеваемости коронавирусной инфекцией станет начало февраля. Об этом 18 января на заседании оперштаба по борьбе с COVID-19 сообщил ректор Ростовского государственного медицинского университета Сергей Шлык.

- Пик в регионе ожидается примерно через десять дней, - подчеркнул Сергей Шлык.

Кроме того, губернатор региона Василий Голубев не исключает того, что эта волна коронавируса может быть последней.

- Учитывая распространенность коронавируса в мире, может, это и последняя волна. Однако мы можем столкнуться с тысячей заболевших, и никто не знает, чем это обернется, - отметил Василий Голубев.

На этом же заседании Сергей Шлык заявил о начале активного вовлечения студентов-медиков в работу. Задействованы будут все курсы без исключения.
Фото: Яндекс.Новости
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