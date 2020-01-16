Тысячи Ростовчан останутся без света с 20 по 24 января





Массовые отключения света будут ждать жителей Ростова. Неудобства связаны с проведением работ по исключению аварийных ситуаций. Лампочки потухнут с 20 по 24 января, сообщили в «Донэнерго».



Так, 20 января с 9 до 17 часов произойдет отключение электроэнергии в домах на улицах и в переулках:

- 20 лет Октября, 72-114, 81-125;

- Кемеровская, 70-114, 65-109;

- Калужская, 82-96, 103-127;

- Глинки, 98-120, 95-119;

- Мурманская, 96-126, 91-117

- Камская, 92-118, 101-127;

- Волжская, 110-138, 101-127;

- 1-я Грамши, 15-39, 30-60;

- 2-я Грамши, 57-91, 54-72;

- Гончарова, 26-38, 29-39;

- Днепровский, 108, 108А;

- Свердловская, 69, 83, 85, 81/44, 26-46, 80-116, 47-79;

- Батуринская, 86/46, 92, 72-84, 101-125;

- Коминтерна, 36-46;

- 1-я Круговая, 43-49;

- Возрождения, 25-45, 26-38;

- Правды, 1-19, 2-20;

- 12-го Февраля, 10-26;

- Самойловская, 11-13;

- Дундича, 26-62, 23-67;

- Конституционная, 66-84, 63-101;

- Брестская, 2-36;

- Карбышева, 30-42;

- 3-я Круговая, 53-55;

- Курортная, 108-120, 121-139;

- Международная, 20.



21 января в то же время света не будет по адресам:

- Черепахина, 5-31, 2-14;

- Н. Ополчения, 12-26;

- Варфоламеева, 1-13, 12-32;

- Пешеходный, 1-9, 2-12;

- Журавлева, 37-39, 30-48;

- Социалистическая, 164-186, 167-181;

- Б. Садовая, 142-144;

- Локомотивная, 1-39;

- Приволжский, 2-6А, 14, 16, 1-9, 9А;

- Катаева, 9-65, 2-24, 32-40;

- Н. Бульварная, 27-35;

- Богатяновский спуск, 1-3;

- Красных Зорь, 15;

- Тоннельная, 9-33, 4-8А;

- Кооперативная, 51-69, 30-58;

- Красина;

- Профинтерна, 19-35;

- Караванная;

- Короленко;

- Макеевский;

- Крепостной, 59;

- Седова, 8-14, 14Б, 27-75;

- Береговая, 16, 41, 51, 51А, 51-57;

- Нижне-Бульварная, 29;

- Полюсный;

- Стандартный;

- Балтийский.



24 января с 9 до 17 часов лампочки потухнут в домах по адресам:

- Курская, 4;

- Текучёва, 39, 47-69, 98-138;

- 11-я улица, 1-25, 6-36;

- 1-й переулок, 39-45, 42-48;

- 2-й переулок, 24-30, 35-37, 1-27, 18-20, 39-51, 32-42;

- Пескова, 186-204, 200А, 202А, 202Д;

- Учебная, 1-29;

- 3-я Ноябрьская, 1-21, 2-28;

- Нефедова, 1-9;

- Зенитчиков, 9-17, 12-20;

- Черепахина, 93-111;

- Скрипника, 27-35, 28-32;

- Н. Ополчения, 61-79, 32-110;

- Приволжский, 28-40, 11-15;

- Козлова, 4-10, 1-15;

- 30-летия Октября, 105-293, 168-352, 289А, 289Б, 344А, 344Б, 348А;

- Задонская, 29-125, 139-267, 173А, 176, 16, 58-64.



С 20 по 24 января электричество будут отключать с 9 до 17 часов на улицах и в переулках:

- Лермонтовской, 11;

- Сиверса, 11;

- Гвардейском, 1Б, 17-25, 25А, 24-26;

- Филимоновской, 41-63, 20-31;

- Войкова, 197-239, 144-178, 136-138;

- 1-м Поселковом, 2-10, 2А, 2Б, 2В, 2Г, 2Д, 4А, 5А;

- Электрической, 27;

- Верхний Железнодорожный проезд, 77;

- СТ «Электрик»;

- Жемчужной;

- Зарядном;

- 40-я Линия, 60-84, 17-41;

- Клавишном, 2-18;

- 30-летия Октября, 105-293, 168-352, 289А, 289Б, 344А, 344Б, 348А;

- Задонской, 29-125, 139-267, 173А, 176, 16, 58-64;

- Пескова, 186-204, 200А, 202А, 202Д;

- Учебной, 1-29.