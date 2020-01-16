Тысячи Ростовчан останутся без света с 20 по 24 января
Массовые отключения света будут ждать жителей Ростова. Неудобства связаны с проведением работ по исключению аварийных ситуаций. Лампочки потухнут с 20 по 24 января, сообщили в «Донэнерго».
Так, 20 января с 9 до 17 часов произойдет отключение электроэнергии в домах на улицах и в переулках:
- 20 лет Октября, 72-114, 81-125;
- Кемеровская, 70-114, 65-109;
- Калужская, 82-96, 103-127;
- Глинки, 98-120, 95-119;
- Мурманская, 96-126, 91-117
- Камская, 92-118, 101-127;
- Волжская, 110-138, 101-127;
- 1-я Грамши, 15-39, 30-60;
- 2-я Грамши, 57-91, 54-72;
- Гончарова, 26-38, 29-39;
- Днепровский, 108, 108А;
- Свердловская, 69, 83, 85, 81/44, 26-46, 80-116, 47-79;
- Батуринская, 86/46, 92, 72-84, 101-125;
- Коминтерна, 36-46;
- 1-я Круговая, 43-49;
- Возрождения, 25-45, 26-38;
- Правды, 1-19, 2-20;
- 12-го Февраля, 10-26;
- Самойловская, 11-13;
- Дундича, 26-62, 23-67;
- Конституционная, 66-84, 63-101;
- Брестская, 2-36;
- Карбышева, 30-42;
- 3-я Круговая, 53-55;
- Курортная, 108-120, 121-139;
- Международная, 20.
21 января в то же время света не будет по адресам:
- Черепахина, 5-31, 2-14;
- Н. Ополчения, 12-26;
- Варфоламеева, 1-13, 12-32;
- Пешеходный, 1-9, 2-12;
- Журавлева, 37-39, 30-48;
- Социалистическая, 164-186, 167-181;
- Б. Садовая, 142-144;
- Локомотивная, 1-39;
- Приволжский, 2-6А, 14, 16, 1-9, 9А;
- Катаева, 9-65, 2-24, 32-40;
- Н. Бульварная, 27-35;
- Богатяновский спуск, 1-3;
- Красных Зорь, 15;
- Тоннельная, 9-33, 4-8А;
- Кооперативная, 51-69, 30-58;
- Красина;
- Профинтерна, 19-35;
- Караванная;
- Короленко;
- Макеевский;
- Крепостной, 59;
- Седова, 8-14, 14Б, 27-75;
- Береговая, 16, 41, 51, 51А, 51-57;
- Нижне-Бульварная, 29;
- Полюсный;
- Стандартный;
- Балтийский.
24 января с 9 до 17 часов лампочки потухнут в домах по адресам:
- Курская, 4;
- Текучёва, 39, 47-69, 98-138;
- 11-я улица, 1-25, 6-36;
- 1-й переулок, 39-45, 42-48;
- 2-й переулок, 24-30, 35-37, 1-27, 18-20, 39-51, 32-42;
- Пескова, 186-204, 200А, 202А, 202Д;
- Учебная, 1-29;
- 3-я Ноябрьская, 1-21, 2-28;
- Нефедова, 1-9;
- Зенитчиков, 9-17, 12-20;
- Черепахина, 93-111;
- Скрипника, 27-35, 28-32;
- Н. Ополчения, 61-79, 32-110;
- Приволжский, 28-40, 11-15;
- Козлова, 4-10, 1-15;
- 30-летия Октября, 105-293, 168-352, 289А, 289Б, 344А, 344Б, 348А;
- Задонская, 29-125, 139-267, 173А, 176, 16, 58-64.
С 20 по 24 января электричество будут отключать с 9 до 17 часов на улицах и в переулках:
- Лермонтовской, 11;
- Сиверса, 11;
- Гвардейском, 1Б, 17-25, 25А, 24-26;
- Филимоновской, 41-63, 20-31;
- Войкова, 197-239, 144-178, 136-138;
- 1-м Поселковом, 2-10, 2А, 2Б, 2В, 2Г, 2Д, 4А, 5А;
- Электрической, 27;
- Верхний Железнодорожный проезд, 77;
- СТ «Электрик»;
- Жемчужной;
- Зарядном;
- 40-я Линия, 60-84, 17-41;
- Клавишном, 2-18;
- 30-летия Октября, 105-293, 168-352, 289А, 289Б, 344А, 344Б, 348А;
- Задонской, 29-125, 139-267, 173А, 176, 16, 58-64;
- Пескова, 186-204, 200А, 202А, 202Д;
- Учебной, 1-29.