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Тысячи ростовчан на сутки останутся без воды из-за технических работ

Тысячи ростовчан на сутки останутся без воды из-за технических работ
Из-за технических работ тысячи жителей Ростова останутся на сутки без воды. Об отключениях предупредил ростовский водоканал.

С 8 часов 22 декабря до 8 часов следующего дня воды не будет в домах по улице 14-я Линия от переулка Больничного до улицы Текучева, 376, включая ТК «Лента». Также воды не будет в ГБУ РО «Управление транспортного обеспечения» на улице Текучева, 376 и в управлении на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу на улице Текучева, 237.

Временные неудобства связаны с работами для повышения уровня надежности линий в районе 14-й Линии.
Фото: РостовРу
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