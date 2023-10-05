Тысячи ростовчан к концу рабочей недели останутся без света
В Ростове тысячи ростовчан к концу рабочей недели останутся без света. Актуальный график отключений опубликовали специалисты Донэнерго.
В пятницу, 6 октября, с 8:00 до 17:00 массовые отключения пройдут в границах: 7-я Линия, 63-87, 64-98; 9-я Линия, 51-87, 68-84; Листопадова, 93-109, 62-90; ул. 1-я Пролетарская, 67-71, 64-78, СНТ «Победа»; СНТ «Южтехмонтаж»; СНТ «Гамма труд»; СНТ «Утро»; СНТ «Зодчий»; СНТ «Агат»; СНТ «Орбита». Также лампочки погаснут в домах на Днепровском, 115/1, 118, 120, 120 Б, 120 Г, 120 Д, 122, 122 А, 124/6, Грациозной, 2А, Мечникова, 126/А, 126/Б, 128, 128/А, 130; Дранко 108, 110, 110/А, 139, 141, Халтуринском, 206, 206/Б, 208/137, 210, 212.
Электроэнергию обещают восстановить уже к вечеру.