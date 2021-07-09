Сотни ростовчан 13 июля на сутки останутся без воды

Жильцы нескольких улиц Ростова-на-Дону столкнутся с отсутствием воды почти на целые сутки, с 8 до 23 часов 13 июля. Об этом сообщает официальный аккаунт Ростовводоканала в соцсети.Временно без воды останется участок от улицы Выездной до улицы Страны Советов, и от улицы Нансена до улицы Врубовой. Причина таких мер — ремонтные работы на трубопроводе водоснабжения по проспекту Ленина от улицы Васильченко до улицы Огарёва.Жителям этих улиц рекомендуется запастись водой на время отключения.