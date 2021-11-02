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Туман и сильный ветер накроют Ростовскую область в праздничные выходные

Туман и сильный ветер накроют Ростовскую область в праздничные выходные
Синоптики Ростовской области предупредили о тумане. Неблагоприятные погодные условия накроют донской регион в ближайшие несколько суток.

С 4 по 6 ноября в области и в Ростове-на-Дону в ночные и утренние часы местами прогнозируют туман. Плохая видимость будет составлять около 200 метров. Статистика дорожных происшествий указывает на то, что в условиях резкого снижения видимости из-за тумана увеличивается количество аварий.

Помимо этого, в регионе возможен дождь. В некоторых районах он будет сопровождаться сильным ветром и грозой. Не стоит автомобилистам парковать свои машины под слабозакрепленными конструкциями. Пешеходы должны с особой внимательностью переходить дороги и по возможности во время непогоды остаться дома.
Фото: Яндекс.Дзен
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