Трое подозреваемых из Якутии могли сбежать в Ростовскую область. Правоохранители из Хангаласскоого района пытаются узнать, где может находиться Николай Анисечков, подозреваемый в распространении наркотиков, Юрий Трифанов, разыскиваемый за совершение ДТП с пострадавшим, а также Павел Лю за распространение наркотиков в крупном размере.Пока не понятно, в какой именно регион сбежали подозреваемые. Они могут находиться в любом субъекте РФ.Если вы что-либо знаете о предполагаемых преступниках, то наберите по телефонам: 112 или 02.