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Трое подозреваемых из Якутии могли сбежать в Ростовскую область

Трое подозреваемых из Якутии могли сбежать в Ростовскую область
Трое подозреваемых из Якутии могли сбежать в Ростовскую область. Правоохранители из Хангаласскоого района пытаются узнать, где может находиться Николай Анисечков, подозреваемый в распространении наркотиков, Юрий Трифанов, разыскиваемый за совершение ДТП с пострадавшим, а также Павел Лю за распространение наркотиков в крупном размере.

Пока не понятно, в какой именно регион сбежали подозреваемые. Они могут находиться в любом субъекте РФ.

Если вы что-либо знаете о предполагаемых преступниках, то наберите по телефонам: 112 или 02.
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