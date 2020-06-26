Тренер из Ростова рассказал, как поддержать физическую форму летом

Лето — это, с одной стороны, период, когда человек может посвятить больше времени активности, с другой — период отпусков и лености. Из-за жары люди начинают меньше тренироваться, есть больше мороженого, пить сладкую воду и квас. Ростовский фитнес-тренер Игорь Букин рассказал, как в летние месяцы сохранить фигуру, правильно спланировав режим питания и график физических нагрузок.В первую очередь, в течение дня нужно пить обычную воду комнатной температуры. Нужно свести к минимуму потребление продуктов, задерживающих жидкость в организме: сладких напитков, кофе, кваса, а также пищи с большим количеством соли. Также лучше отказаться от газированной воды, так как в ней уровень pH (водородного показателя) ниже необходимого.Касательно физических нагрузок летом Игорь Букин советует, в первую очередь, прислушаться к своему организму. Заниматься лучше в утренние или вечерние часы, когда нет жары. При этом, если вы привыкли, например, вставать в восемь часов, завтракать и дальше заниматься своими делами, то не нужно ради тренировки заводить будильник на час раньше. Это будет стрессом для организма. Лучше позаниматься вечером и после этого не кушать. Вы заметите, что быстрее уснёте и будете спать как младенец. Такой феномен связан с тем, что ночью организм будет восстанавливаться после тренировки.Не стоит резко увеличивать объём потребляемой воды. Если раньше человек в день выпивал литр воды, а остальную жидкость компенсировал другими напитками, то не нужно в один момент менять соотношение. Всё необходимо делать постепенно. Идеальное количество воды рассчитывается так: нужно в день выпивать 30 миллилитров на каждый килограмм веса тела. То есть, если вы весите 55 килограммов, то нужно выпивать 1,6 литра. Никогда не терпите, когда испытываете жажду, особенно во время тренировок.Соблюдая режим питания, нужно придерживаться известных всем правил: есть меньше сладкого и солёного, не переедать, потреблять больше овощей и фруктов.В жаркие месяцы не загоняйте себя в состояние излишней потливости. Многие, желая поскорее похудеть, надевают термобельё или тёплую одежду во время упражнений. Летом это опасно, может привести в головным болям и проблемам со сном.В случае, если во время тренировки на улице вам стало плохо, сразу прекратите делать упражнения. Отойдите в тенёк и примите горизонтальное положение, ноги поднимите чуть выше головы. Эти простые действия помогут вам выровнять давление: кровь, оттекая от ног, разгрузит сосуды.