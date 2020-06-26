Тренер из Ростова рассказал, как поддержать физическую форму летом
Лето — это, с одной стороны, период, когда человек может посвятить больше времени активности, с другой — период отпусков и лености. Из-за жары люди начинают меньше тренироваться, есть больше мороженого, пить сладкую воду и квас. Ростовский фитнес-тренер Игорь Букин рассказал, как в летние месяцы сохранить фигуру, правильно спланировав режим питания и график физических нагрузок.
– Лето — период, когда наш организм сам по себе меньше набирает так называемого жира. Конечно, если не есть много вредной, в том числе сладкой, пищи, - сказал специалист. - Поэтому на ближайшие месяцы нам просто нужно сохранить умеренную активность, придерживаться верного питьевого режима.
В первую очередь, в течение дня нужно пить обычную воду комнатной температуры. Нужно свести к минимуму потребление продуктов, задерживающих жидкость в организме: сладких напитков, кофе, кваса, а также пищи с большим количеством соли. Также лучше отказаться от газированной воды, так как в ней уровень pH (водородного показателя) ниже необходимого.
Касательно физических нагрузок летом Игорь Букин советует, в первую очередь, прислушаться к своему организму. Заниматься лучше в утренние или вечерние часы, когда нет жары. При этом, если вы привыкли, например, вставать в восемь часов, завтракать и дальше заниматься своими делами, то не нужно ради тренировки заводить будильник на час раньше. Это будет стрессом для организма. Лучше позаниматься вечером и после этого не кушать. Вы заметите, что быстрее уснёте и будете спать как младенец. Такой феномен связан с тем, что ночью организм будет восстанавливаться после тренировки.
– Летом лучше уменьшить количество интенсивных упражнений, после которых у вас поднимается пульс. Если цель — оздоровление и поддержание физической формы, то уделите больше внимания мобильности суставов, амплитуде движений, их технической составляющей. Следите за тем, как именно вы выполняете упражнения, задумайтесь, как взаимосвязаны разные части тела. Это хорошо скажется и на психическом состоянии. Текущий период – также не лучшее время для начала пробежек, лучше заниматься быстрой ходьбой.
Не стоит резко увеличивать объём потребляемой воды. Если раньше человек в день выпивал литр воды, а остальную жидкость компенсировал другими напитками, то не нужно в один момент менять соотношение. Всё необходимо делать постепенно. Идеальное количество воды рассчитывается так: нужно в день выпивать 30 миллилитров на каждый килограмм веса тела. То есть, если вы весите 55 килограммов, то нужно выпивать 1,6 литра. Никогда не терпите, когда испытываете жажду, особенно во время тренировок.
Соблюдая режим питания, нужно придерживаться известных всем правил: есть меньше сладкого и солёного, не переедать, потреблять больше овощей и фруктов.
В жаркие месяцы не загоняйте себя в состояние излишней потливости. Многие, желая поскорее похудеть, надевают термобельё или тёплую одежду во время упражнений. Летом это опасно, может привести в головным болям и проблемам со сном.
– Всем хочется после тренировки летом принять холодный душ. Обратите внимание, что этого лучше не делать, если ранее вы не закаляли организм, - отметил тренер. - Для сосудов это будет большим стрессом. Лучшее решение – принять контрастный душ: встать под тёплую воду, потом постепенно переключить её на холодную и обратно.
В случае, если во время тренировки на улице вам стало плохо, сразу прекратите делать упражнения. Отойдите в тенёк и примите горизонтальное положение, ноги поднимите чуть выше головы. Эти простые действия помогут вам выровнять давление: кровь, оттекая от ног, разгрузит сосуды.