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Трассу М-4 в Ростовской области расширят до шести полос

Трассу М-4 в Ростовской области расширят до шести полос
Трассу М-4 в Ростовской области расширят до шести полос. Об рассказал губернатор донского региона Юрий Слюсарь.

В настоящее время на автодороге идет реконструкция. Планирует отремонтировать 100 километров проезжей части к 2027 году.

Ремонт идет по участке с 933-го по 1024-й километр, который проходит по территории Каменского, Красносулинского и Октябрьского районов, а также через Каменск-Шахтинский и Шахты.

По итогам реконструкции трасса станет шестиполосной. Кроме того, стороны обсудили развитие системы фото- и видеофиксации. В регионе планируют наращивать количество камер на дорогах всех уровней.
Фото: соцсети
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