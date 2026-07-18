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Трассу М-4 в Ростовской области расширят до шести полос. Об рассказал губернатор донского региона Юрий Слюсарь.В настоящее время на автодороге идет реконструкция. Планирует отремонтировать 100 километров проезжей части к 2027 году.Ремонт идет по участке с 933-го по 1024-й километр, который проходит по территории Каменского, Красносулинского и Октябрьского районов, а также через Каменск-Шахтинский и Шахты.По итогам реконструкции трасса станет шестиполосной. Кроме того, стороны обсудили развитие системы фото- и видеофиксации. В регионе планируют наращивать количество камер на дорогах всех уровней.