Трассу М-4 «Дон» в Ростовской области откроют для свободного проезда до 12 июня

Фото: «Автодор»

Трассу М-4 «Дон» в Ростовской области обещают открыть для свободного проезда в ближайшее время. 108 километров полотна уже отремонтировано, движение могут возобновить до 12 июня. Об этом сообщили в госкомпании «Автодор».Ремонт огромного участка магистрали начался в апреле и закончился всего через полтора месяца. Дорожникам остается только нанести разметку, на что понадобится несколько дней.Полная пропускная способность М-4 в Ростовской области будет возвращена к самому разгару летних отпусков. Однако добраться к морю быстро не получится, поскольку ремонт на десятке участков в Краснодарском крае все еще идет. И закончится он не раньше осени или зимы 2022 года.