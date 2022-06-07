Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Трассу М-4 «Дон» в Ростовской области откроют для свободного проезда до 12 июня

Трассу М-4 «Дон» в Ростовской области откроют для свободного проезда до 12 июня

Трассу М-4 «Дон» в Ростовской области обещают открыть для свободного проезда в ближайшее время. 108 километров полотна уже отремонтировано, движение могут возобновить до 12 июня. Об этом сообщили в госкомпании «Автодор».

Ремонт огромного участка магистрали начался в апреле и закончился всего через полтора месяца. Дорожникам остается только нанести разметку, на что понадобится несколько дней.

Полная пропускная способность М-4 в Ростовской области будет возвращена к самому разгару летних отпусков. Однако добраться к морю быстро не получится, поскольку ремонт на десятке участков в Краснодарском крае все еще идет. И закончится он не раньше осени или зимы 2022 года.
Фото: «Автодор»
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.